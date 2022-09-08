iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту

iPhone 14, презентация которого состоялась 7 сентября, будет поставляться в Россию по параллельному импорту.

Как заявил РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров, у россиян будет возможность приобрести новинку. "Почему бы и нет. Если потребители захотят приобрести эти телефоны — пожалуйста", - сказал он.

Накануне компания Apple представила новые продукты, в том числе - IPhone 14 и IPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и и Pro Max.

Производитель представил также беспроводные наушники AirPods Pro и серию "умных" часов Watch Series 8 и Apple Watch SE.

IPhone поступят в магазины 16 сентября. Предзаказ доступен уже сейчас. Известно, что IPhone 14 будет стоить от $799, 14 Plus – от $899.