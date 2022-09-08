08 Сентября 2022
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Армия и ВПК За рубежом
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) (2022) | Фото: Dondi Tawatao / Getty Images

Пентагон объявит о передаче Украине вооружения на $675 млн, включая боеприпасы для HIMARS

Пентагон 8 сентября объявит о новой поставке Украине вооружения на сумму $675 млн, включая боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает The Washington Post.

Газета ссылается на источник в администрации США. По его данным, помимо ракет для РСЗО HIMARS, Вашингтон также передаст Киеву военные транспортные средства и другую технику, пишет Regnum.

Ранее сообщалось, что США могут без публичных объявлений передавать киевскому режиму некоторые виды вооружений.

Американские СМИ утверждали, что Вашингтон передал киевскому режиму оперативно-тактические ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS. Однако, как следует из официальных заявлений Запада о поставленных вооружениях, у Киева нет дальнобойных ракет.

Теги: Пентагон, Украина, оружие, HIMARS



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