08 Сентября 2022
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мяч, футбол, футбольное поле (2018) | Фото: Накануне.RU

В РФС признали, что судья должен был ставить пенальти в ворота "Динамо" в игре с "Уралом"

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала, что арбитр матча между столичным "Динамо" и "Уралом" из Екатеринбурга допустил серьезную ошибку.

Напомним, встреча состоялась 3 сентября в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Спорный момент случился на 32-й минуте при счете 0:0 – в своей штрафной защитник "бело-голубых" Сазонов обнял игрока "Урала" Эмерсона, не дав тому пробить по мячу. Главный арбитр Виталий Мешков нарушения не усмотрел, а с ним после просмотра согласились и видео-ассистенты (ВАР).

После этого уральский клуб подал официальное обращение в экспертно-судейскую комиссию с просьбой разобраться, почему судья не поставил пенальти в данном эпизоде. Как сообщили Накануне.RU в РФС, после разбора ситуации эксперты пришли к выводу, что Мешков ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота динамовцев.

"Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок Динамо" Саба Сазонов, обхватывая обеими руками соперника, стремящегося играть в мяч, препятствует его дальнейшему движению и заваливает на газон. Комиссия отмечает грубую ошибку ВАР, который в данном эпизоде имеет доказательство совершения длительной задержки двумя руками в борьбе за верховой мяч и обязан рекомендовать судье видеопросмотр на поле", - заявили в Российском футбольном союзе.

Будут ли к Мешкову применены какие-либо санкции из-за его ошибки, в РФС не уточнили.

Напомним, что в прошлом сезоне "Урал" пострадал из-за ошибки судьи Игоря Панина, не поставившего пенальти в ворота московского ЦСКА. После матча арбитру досталось от президента уральцев Григория Иванова. Впоследствии этот судья был отстранен до конца сезона.

Теги: РФС, Динамо, Урал, ошибка, судья



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