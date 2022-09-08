Росстат: 17,6 млн россиян живут ниже границы бедности

Во втором квартале 2022 года граница бедности в среднем составила 13 тыс. 813 руб. на одного человека (для работающих - почти 15 тыс., пенсионеров - 11,4 тыс.). Доходы ниже этой границы имеют 17,6 млн человек, или 12% населения страны. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Денежные доходы населения во втором квартале 2022 года составили 19,4 трлн руб., что на 14,7% выше, чем во втором квартале пошлого года. Среднедушевые номинальные доходы составили 44 374 руб. - это на 15,2% выше. А средняя номинальная начисленная заработная плата была 63 784 руб. - рост на 10,6%.

При этом значительный рост номинальных доходов сопровождался инфляцией 17% во втором квартале этого года ко второму кварталу прошлого. То есть реальные доходы населения снизились на 2%.

Интересно, что при этом Росстат сообщает, что по сравнению со вторым кварталом прошлого года количество россиян, находящихся ниже границы бедности, сократилось на 0,6 млн. Это объясняется ростом социальных выплат. Во втором квартале они составили 4 трлн 111,2 млрд руб., или 21,2% в структуре доходов населения. Среди них: ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, от 3 до 7 лет, пособие по беременности, в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка.

Граница бедности соответствует значению потребительской корзины в четвертом квартале 2020 года с учетом инфляции.