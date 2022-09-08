В Челябинской области осудили мужчину за покушение на сбыт 10 кг мефедрона

В Челябинской области жителя Свердловской области приговорили к 9 годам в колонии особого режима со штрафом в 50 тысяч рублей за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Мужчина, как считает следствие, приобрел мефедрон для его сбыта в различных регионах России через тайниковые закладки, используя интернет-магазин. Наркотики он хранил в тайнике в Сосновском районе. В апреле 2022 года при выемке наркотика из тайника и его перевозке он был задержан сотрудниками регионального УФСБ.

У мужчины было изъято около 10 кг мефедрона.

Добавим, что ранее он уже был судим за незаконный сбыт наркотиков.