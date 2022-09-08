08 Сентября 2022
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Происшествия Челябинская область
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области осудили мужчину за покушение на сбыт 10 кг мефедрона

В Челябинской области жителя Свердловской области приговорили к 9 годам в колонии особого режима со штрафом в 50 тысяч рублей за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Мужчина, как считает следствие, приобрел мефедрон для его сбыта в различных регионах России через тайниковые закладки, используя интернет-магазин. Наркотики он хранил в тайнике в Сосновском районе. В апреле 2022 года при выемке наркотика из тайника и его перевозке он был задержан сотрудниками регионального УФСБ.

У мужчины было изъято около 10 кг мефедрона.

Добавим, что ранее он уже был судим за незаконный сбыт наркотиков.

Теги: наркотики, приговор,



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