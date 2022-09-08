Процедуру банкротства оператора Nord Stream 2 AG приостановили до января 2023 года

Процедура банкротства компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток-2", приостановлена до января 2023 года.

Суд в швейцарском Цуге продлил компании мораторий на выплату кредитов еще на четыре месяца — с 10 сентября 2022 года по 10 января 2023 года.

Временным административным управляющим по-прежнему остается компания Transliq AG, передает Regnum.

Напомним, власти Германии в качестве санкции за военную операцию России на Украине приостановили сертификацию газопровода "Северный поток-2".

В марте глава предприятия Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил о подаче заявления на банкротство в Швейцарии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что ставить крест на "Северном потоке-2" рано.