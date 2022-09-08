08 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Парк Зеленая роща (2020) | Фото: Накануне.RU

"Россети Урал" подключили к электричеству объекты освещения ЕКАД

"Россети Урал" – "Екатеринбург" осуществили технологическое присоединение объектов освещения Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, для электроснабжения объектов было подключено 14 комплектных трансформаторных подстанций. Они обеспечивают электроэнергией 653 опоры уличного освещения, на которых размещено более тысячи светильников.

Данные мероприятия позволили выдать мощность в объеме 360 кВт. Как отмечают энергетики, этот объект относится к третьей категории надежности электроснабжения. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, составляет 10 кВ.

Напомним, что на сегодня запланировано торжественное открытие финального участка ЕКАД (от жилого района Солнечный на Полевском тракте до Челябинского тракта). В мероприятии примет участие президент России Владимир Путин. Строительство последнего участка ЕКАД началось в 2019 году. Его длина составляет 11,4 км, стоимость работ – 8,4 млрд руб.

Предполагается, что завершение строительства ЕКАД позволит объединить в транспортный каркас федеральные дороги: Пермский тракт, М-5 "Урал", "Екатеринбург – Шадринск – Курган" и Тюменский тракт. Транзитный транспорт будет выведен за пределы уральской столицы, что позволит разгрузить улично-дорожную сеть города.

Теги: Россети, ЕКАД, подключение



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