08 Сентября 2022
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Пожар под Первоуральском в районе озера Глухое (2021) | Фото: facebook.com/urales66

Главред "Вечерних ведомостей" Постников проходит в деле Пономарева как свидетель

Главный редактор уральского издания "Вечерние ведомости" Владислав Постников проходит по делу экс-депутата Ильи Пономарева в качестве свидетеля. Об этом сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на источник в силовых структурах.

Напомним, что сегодня утром в доме екатеринбургского журналисты прошли обыски без участия самого Постникова. Силовики считают, что последний якобы имеет тесную связь с бывшим депутатом Госдумы по проекту "Утро Февраля".

Обыски проводятся в рамках уголовного дела в отношении экс-депутата Государственной думы Ильи Пономарева. По мнению правоохранителей, даже скрывшись за рубежом, он продолжает "деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях". Речь идет о ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, подразумевающей распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ.

В настоящее время Постников недоступен для звонков.

Теги: Постников, Пономарев, свидетель



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