08 Сентября 2022
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шаман Александр Габышев (2019) | Фото: youtube.com

Суд отменил постановление о принудительном лечении шамана Габышева

Приморский краевой суд отменил постановление о принудительном лечении шамана Александра Габышева.

Адвокат Алексей Прянишников уточнил, что дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

На заседание защитник прилетел во Владивосток. Габышев остался в Уссурийске, где проходит лечение. С Уссурийским районным судом была установлена видеосвязь, сообщил Прянишников в своем телеграм-канале.

Напомним, 1 августа суд продлил принудительное лечение в психиатрической больнице специализированного типа в Уссурийске якутского шамана.

Прянишников заявил, врачебная комиссия медучреждения собиралась переводить Габышева в стационар общего типа, но, сменив состав, резко изменила решение. Врачи заявили об ухудшении состояния шамана.

В марте прошлого года экспертиза вновь признала невменяемым якутского шамана. До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По данным следствия, Габышев во время принудительной госпитализации 27 января ранил полицейского самодельным клинком.

Теги: габышев, принудительное лечение, якутский шаман



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