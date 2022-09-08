08 Сентября 2022
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Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают

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Общество Крым
отопительный сезон (2016) | Фото:Накануне.RU

В Крыму хватит газа для отопительного сезона

Крым обеспечен газом и готов к предстоящему отопительному сезону, несмотря на провокации Киева в отношении буровых платформ в Черном море.

"Мы обеспечены газом, несмотря на все провокации, которые совершала украинская сторона в Черном море, и готовы к проведению отопительного сезона", - сказал РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Напомним, украинская армия 20 июня нанесла удары по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море.

Теги: Крым, газ, Черноморнефтегаз



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