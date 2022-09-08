Екатеринбургский депутат Вихарев передал солдатам спецоперации носилки и техсредства

Депутат городской думы Екатеринбурга и основатель Медфракции Алексей Вихарев передал очередную помощь военнослужащим, задействованным в выполнении спецоперации. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе депутата, в этот раз солдатам передали технические средства и тактические носилки для переноски раненых.

Изготовлением тактических носилок "Фома-180"занимаются в мастерской Екатеринбурга, организованной на базе театра "Шарманка". Руководитель театра Лариса Абашева вместе с волонтерами сами закупают материалы и шьют носилки двух видов – тканевые и по типу "авоськи" из собранных определенным способом строп.

"На носилки есть спрос, у нас их постоянно заказывают. Но для того, чтобы выполнить эти "заказы" нужны и волонтеры, и денежные средства. Месяц назад мы обратились к депутату Алексею Вихареву, он выделил нам 200 тыс. рублей. На эти средства уже закуплены материалы и сшиты более 250 носилок, работа продолжается", - рассказала Абашева.

Перед отправкой полезного груза к месту службы, Алексей Вихарев привез его на испытание в воинскую часть Екатеринбурга. Носилки военнослужащие опробовали и одобрили. На этой же встрече военнослужащим были переданы и специализированные технические устройства.

"Медицинская фракция помогает нашим солдатам, которые участвует в специальной операции. До этого мы отправляли машины с гуманитарной помощью, сегодня мы передали носилки и необходимое оборудование для проведения спасательных операций. Самое главное сейчас – это здоровье и безопасность наших ребят. Мы и дальше будем делать все, чтобы поддержать их. Ведь им очень важно чувствовать заботу и поддержку вдали от дома", - отметил депутат.

Напомним, что в начале лета депутаты медицинской фракции Екатеринбургской городской думы в преддверии Дня донора крови коллективно посетили областную станцию переливания крови. Вместе с коллегами, помощниками и друзьями народные избранники пришли сдать кровь, чтобы помочь жителям и раненым солдатам.