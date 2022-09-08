Екатеринбургский депутат Вихарев передал солдатам спецоперации носилки и техсредства

08 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Носилки и техсредства для проведения спасательных операций от депутата Алексея Вихарева (2022) | Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Екатеринбургский депутат Вихарев передал солдатам спецоперации носилки и техсредства

Депутат городской думы Екатеринбурга и основатель Медфракции Алексей Вихарев передал очередную помощь военнослужащим, задействованным в выполнении спецоперации. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе депутата, в этот раз солдатам передали технические средства и тактические носилки для переноски раненых.

Изготовлением тактических носилок "Фома-180"занимаются в мастерской Екатеринбурга, организованной на базе театра "Шарманка". Руководитель театра Лариса Абашева вместе с волонтерами сами закупают материалы и шьют носилки двух видов – тканевые и по типу "авоськи" из собранных определенным способом строп.

Носилки и техсредства для проведения спасательных операций от депутата Алексея Вихарева(2022)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

"На носилки есть спрос, у нас их постоянно заказывают. Но для того, чтобы выполнить эти "заказы" нужны и волонтеры, и денежные средства. Месяц назад мы обратились к депутату Алексею Вихареву, он выделил нам 200 тыс. рублей. На эти средства уже закуплены материалы и сшиты более 250 носилок, работа продолжается", - рассказала Абашева.

Перед отправкой полезного груза к месту службы, Алексей Вихарев привез его на испытание в воинскую часть Екатеринбурга. Носилки военнослужащие опробовали и одобрили. На этой же встрече военнослужащим были переданы и специализированные технические устройства.

Носилки и техсредства для проведения спасательных операций от депутата Алексея Вихарева(2022)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Носилки и техсредства для проведения спасательных операций от депутата Алексея Вихарева(2022)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

"Медицинская фракция помогает нашим солдатам, которые участвует в специальной операции. До этого мы отправляли машины с гуманитарной помощью, сегодня мы передали носилки и необходимое оборудование для проведения спасательных операций. Самое главное сейчас – это здоровье и безопасность наших ребят. Мы и дальше будем делать все, чтобы поддержать их. Ведь им очень важно чувствовать заботу и поддержку вдали от дома", - отметил депутат.

Напомним, что в начале лета депутаты медицинской фракции Екатеринбургской городской думы в преддверии Дня донора крови коллективно посетили областную станцию переливания крови. Вместе с коллегами, помощниками и друзьями народные избранники пришли сдать кровь, чтобы помочь жителям и раненым солдатам.

Теги: Вихарев, техсредства, носилки, спецоперация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети