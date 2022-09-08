Уральские таможенники не позволили китайцу вывезти из России ценные медали

В Екатеринбурге таможенники не разрешили вывезти из России медали, представляющие культурную ценность.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, в багаже гражданина Китая, вылетавшего из аэропорта Кольцово в Чанчунь (КНР), было обнаружено 15 медалей. Оказалось, что все они выпущены к юбилейным датам важных событий.

Так, семь сделаны к различным годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, три – к годовщинам создания Вооруженных сил СССР, четыре медали "Ветеран труда" и одна – к 100-летию со дня рождения маршала Жукова.

По заключению экспертов, четыре медали представляют культурную ценность. Речь идет о двух медалях "20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", медали "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина" и медали "50 лет Вооруженных сил СССР". Установлено, что они выпущены более 50 лет назад и являются предметами фалеристики. Все остальные медали вернули китайцу.

Сейчас Кольцовской таможней имени В.А. Сорокина решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 324 УК РФ "Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград". Иностранцу может грозить штраф до 80 тысяч рублей.