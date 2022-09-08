08 Сентября 2022
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Общественный транспорт Казани (2021) | Фото: Накануне.RU

Жители Сургута возмутились оплате проезда по карте

Жители Сургута возмутились введением оплаты проезда в общественном транспорте города картой. Появление терминалов они раскритиковали в комментариях к посту администрации города, размещённому в группе "ВКонтакте".

В посте мэрия рассказала о том, что СПОПАТ переводит автобусы на безналичную систему оплаты проезда. В общественном транспорте с применением регулируемых тарифов больше не будет кондукторов, но обязательный контроль будет сохранен. Изменения коснулись маршрутов №1, 3, 5, 7, 10, 23 и 24 (около 26 машин компании). В автобусах установили специальные валидаторы для оплаты за проезд по банковской карте.

Контроль будет выглядеть следующим образом. Представитель контрольно-ревизионной службы при входе в автобус со своим терминалом будет сверять данные с терминалом водителя по количеству оплат. Далее пройдёт проверка банковских карт граждан, находящихся в автобусе. Если пассажир платил за проезд, то после того, как он приложит карту к терминалу контролёра, будет видна надпись "проезд оплачен". "Зайцам" грозит штраф. Жители раскритиковали такое нововведение.

"А наличный расчет? Детям, допустим, тоже банковскую карту открывать?", - написала Екатерина З.

Ей ответили, что наличными можно заплатить водителю. Другой горожанин напомнил, что не у всех банковские карты бесконтактные.

"Бред. А если карту забыл или она не бесконтактная, да и про детей уже сказали. У какого гения такая идея родилась? Сделайте сперва нормальную карту, типа питерского "Подорожника", потом и внедряйте подобные ноу-хау", - написал Сергей К.

Ещё одна горожанка возмущена тем, что "она должна показывать свою карту, если на руках есть билет".

Теги: Сургут, проезд, безнал, валидатор



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