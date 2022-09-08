Силовики нагрянули в дом главреда "Вечерних ведомостей" из-за якобы связи с Пономаревым

Сегодня утром в дом к главному редактору уральского издания "Вечерние ведомости" Владиславу Постникову нагрянули с обыском сотрудники МВД и следователь СКР.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, обыски проводятся в рамках уголовного дела в отношении экс-депутата Государственной думы Ильи Пономарева. По мнению правоохранителей, даже скрывшись за рубежом, он продолжает "деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях". Речь идет о ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, подразумевающей распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ.

Источник добавил, что обыски проходят в нескольких регионах у администраторов каналов Telegram и YouTube бывшего депутата, а уральский журналист якобы имеет тесную связь с последним по проекту "Утро Февраля".

Напомним, что в июле Постникову выписали штраф в 100 тыс. руб. по обвинению в дискредитации ВС РФ, при этом журналист даже не знал, что против него возбуждено дело. Также суд дважды штрафовал само издание по делам о дискредитации ВС РФ в общей сложности на 350 тыс. руб.