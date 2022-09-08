Жители Белгорода сообщили о взрыве на подстанции: большинство районов обесточены
Взрыв произошел на одной из подстанций города Белгорода, в результате чего большинство районов остались без электричества, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, о ЧП сообщили сами горожане. Отмечается, что в некоторых районах подача электроэнергии постепенно возобновляется.
Baza пишет, что местные жители также пожаловались на перебои с водоснабжением.
31 августа в Белгороде сработала система ПВО, были слышны взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
17 августа склад с боеприпасами загорелся в Белгородской области. ЧП произошло в районе села Тимоново Валуйского городского округа. Жителей сел Тимоново, Басово, Хмелевец и Дроново эвакуировали.