В Минфине заявили о том, что "доллар не нужен"

Замглавы Минфина Алексей Моисеев полагает, что доллар стал токсичной валютой, от которой следует отказаться.

"Доллар однозначно стал токсичной валютой, вне всяких сомнений, как, впрочем, и евро. Я считаю, что он не нужен. Я поддерживаю тех экспертов, которые считают, что нет необходимости копить активы в этой валюте. Собственно, это и невозможно. Даже если говорим про неподсанкционных лиц, это абсолютно бессмысленно. Проблема, конечно, в том, в чём копить, но ответ очевидный – эти самые валюты, о которых мы только что говорили", - сказал Моисеев в интервью РБК.

Проиллюстрировал он ситуацию личным примером.

"Я, как бывший аналитик, учёл, что происходит, и за день до закрытия Nespresso пошёл, купил себе 1 тыс. капсул. И поэтому я спокоен, мне хватит ещё на некоторое время. Шутки шутками, но я думаю, что многие так и делают сейчас, если есть возможность покупать какие-то запчасти, какое-то оборудование раньше времени, не по расчётному графику поставок, вместо того, чтобы хранить деньги", - сказал Моисеев.