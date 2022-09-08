В Хабаровском крае отложили оглашение приговора по делу о гибели детей в лагере "Холдоми"

В Хабаровском крае оглашение приговора по уголовному делу о гибели четырех детей в лагере "Холдоми" в 2019 году перенесено с 8 сентября на 22 сентября.

"Судебное заседание отложено до 22 сентября, объемы огромные, очень много материала нужно изучить", - заявил представитель прокуратуры.

Как сообщил прокурор Солнечного района Иван Рокачев, обвинение запросило по восемь лет лишения свободы директору компании "Экстрим сервис" Виталию Бурлакову и главе лагеря "Холдоми" Максиму Кузнецову. Они проходят по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Начальник районного отдела МЧС Эдуард Новгородцев проходит по статье "Халатность". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, пожар в палаточном городке под Хабаровском произошел в июле 2019 года, погибли четверо детей. Сообщалось, что причиной возгорания мог стать обогреватель, находившийся в палатке, где спали девочки. Прокуратура края выявила множество нарушений в "Холдоми".