08 Сентября 2022
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наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

После протестов в Ялте вновь задержан фигурант дела об убийстве

В Ялте одного из фигурантов уголовного дела об убийстве снова задержали.

Это произошло после получения доказательств о причастности к инциденту. Сначала подозреваемого задержали вместе с другим  мужчиной, однако последний утверждал, что только присутствовал при конфликте, но не участвовал в нем.

Однако очевидцы предоставили полицейским доказательства причастности указанного мужчины к противоправным действиям. Его было решено задержать, сообщает РБК.

Убийство произошло 6 сентября. Трое жителей Ялты распивали спиртные напитки. В это время между двумя из них произошел конфликт, в ходе которого один мужчина получил множественные удары ножом. Опасаясь его гибели, двое приятелей поместили его в автомобиль и доставили в больницу, после чего скрылись.

По данным Telegram-канала Mash, потерпевший - 34-летний Сергей Сухов. Его обидчики - 37-летний Владимир Кикавцов и командир взвода алупкинской роты спецназа союза ветеранов сводного полка народного ополчения Крыма Кирилл Гонтаренко. Из-за того, что последнего отпустили, начались протесты — местные жители собрались у здания МВД с требованием о справедливом расследовании.

Теги: Ялта, убийство



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