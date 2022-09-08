Глава администрации Запорожья выступил за проведение референдума 4 ноября

Референдум о присоединении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей можно провести 4 ноября.

Об этом сообщил глава запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий. "Мы всегда приветствуем, и если есть инициатива руководства большого партийного проекта, то мы поддержим эту инициативу и сделаем все в лучшем виде, проведем 4 ноября", — заявил он.

Ранее с подобным предложением выступил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. По его словам, было бы символично и правильно провести референдум о присоединении ДНР, ЛНР и взятых под контроль территорий к России 4 ноября — в День народного единства, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, оптимистичный сценарий – референдумы в сентябре, одновременно с Единым днем голосования в России. Скорее всего, считают инсайдеры, этот сценарий не будет реализован.