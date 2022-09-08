08 Сентября 2022
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Электросамокаты (2022) | Фото: Накануне.RU

Представлен окончательный вариант правил сертификации электросамокатов

Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ представил окончательный вариант правил сертификации электросамокатов, моноколес и прочих электрических средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ).

Главные правила сохранились с первой редакции — предустановленный на производстве ограничитель скорости до 25 км/ч и автоматическое замедление в парковых зонах и скверах. Из нововведений — принудительное ограничение скорости в 8 км/ч с одновременным включением фары в "пешеходном режиме" и блокировка включения двигателя сложенного электросамоката. При этом все устройства, разгоняющиеся свыше 25 км/ч, НАМИ предлагает относить к мопедам и мотоциклам.

Центр испытаний НАМИ заявил, что некоторые испытания для устройств, заложенные в стандарте, требуют больших затрат от изготовителей. Но разработчики считают, что эти расходы "оправданы", поскольку широкое распространение ЭСИМ несет большие риски для безопасности дорожного движения, сообщат "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, до конца этого года в стране будет урегулирован статус электросамокатов, по крайней мере, над этим вопросом работает научный центр ГИБДД и Минтранс. Мобильные средства передвижения, развивающие скорость до 100 км/ч, должны быть либо совсем убраны с улиц, либо переведены в категорию мопедов или мотоциклов.

Теги: электросамокаты, ЭСИМ, транспорт



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