08 Сентября 2022
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Экономика В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Маркировка пива в России может начаться с 1 марта

Маркировка пива и пивной продукции в России может начаться с 1 марта следующего года.

Об этом следует из поручений правительственной комиссии по профилактике правонарушений, возглавляемой министром внутренних дел. По словам членов комиссии, это связано с ростом смертности от некачественного алкоголя.

В настоящее время проходит соответствующий эксперимент, который закончится в феврале. Несмотря на то, что бизнес относится к появлению маркировки неоднозначно, в Центре развития перспективных технологий поддерживают инициативу, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, маркировку пива в России могут отложить на 2025 год.

Теги: маркировка, пиво



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