08 Сентября 2022
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Экономика В России
пенсия деньги (2013) | Фото:

СМИ: Минфин предложил разрешить самостоятельно инвестировать пенсионные накопления

В Министерстве финансов России предложили передать пенсионные накопления граждан в их собственность.

Эта инициатива обсуждалась на стратегической сессии по развитию финансового рынка в кабмине 30 августа. Предложение провести "приватизацию" пенсионных накоплений россиян вошло в совместную презентацию Минфина и Банка России, представленную на совещании министром финансов Антоном Силуановым и председателем регулятора Эльвирой Набиуллиной.

Речь идет о предоставлении гражданам, у которых есть пенсионные накопления, права инвестировать их по своему выбору. При этом должно сохраняться условие соблюдения определенных критериев.

Как сообщил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, под "приватизацией" пенсионных накоплений подразумевается передача в собственность россиян накоплений, сформированных по системе обязательного пенсионного страхования, но замороженных с 2014 года, с предоставлением им права более свободно распоряжаться этими средствами.

Сегодня сбережения фактически находятся в госсобственности, хотя это скорее технический нюанс, но его предполагается преодолеть, сообщают "Ведомости".

Теги: пенсии, приватизация, Минфин, ЦБ РФ



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