В "Соллерс" заявили о намерении выпускать китайские машины JAC под собственной маркой

Основой для локализации в России производства легких коммерческих автомобилей под маркой "Соллерс" станут китайские JAC.

Соглашение о внесении изменений в специнвестконтракт "Соллерс авто", предусматривающее организацию выпуска новой линейки LCV на заводе в особой экономической зоне "Алабуга" в Елабуге, подписали на Восточном экономическом форуме.

На предприятии наладят выпуск автомобилей бескапотной и полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,5 т, сообщают "Ведомости".

Напомним, у компании "Соллерс Авто" (основной актив – Ульяновский автомобильный завод) сменился основной акционер.