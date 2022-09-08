Центробанк заявил о признаках усиления инфляционного давления

08 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Пустой кошелек, продукты (2020) | Фото: Накануне.RU

Центробанк заявил о признаках усиления инфляционного давления

Ряд ценовых показателей и повышенные инфляционные ожидания россиян говорят об усилении инфляционного давления в экономике.

Об этом говорится в подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России бюллетене "О чем говорят тренды". В нем сказано, что совокупность показателей указывает на то, что устойчивое инфляционное давление сейчас находится на уровне цели по инфляции ЦБ РФ или выше. При этом риски на среднесрочной перспективе смещены в сторону проинфляционных.

По словам аналитиков, с поправкой на сезонность темпы роста потребительских цен в ближайшее время увеличатся по причине исчерпания эффекта переноса от укрепления рубля и повышение потребительского спроса в результате смягчения условий кредитования и снижения склонности к сбережению. По мнению регулятора, годовая инфляция замедляется при сохранении близких к нулю темпов роста цен.

Недельная статистика цен, как следует из документа, свидетельствует о постепенном усилении инфляционного давления в августе. Снижение общего уровня цен продолжилось, однако по сравнению с июлем увеличилось число товаров и услуг, цены на которые растут темпом выше 4% в пересчете на год, и уменьшилось количество позиций, цены на которые снижаются, сообщают "Ведомости".

Напомним, президент Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, оценил уровень инфляции в стране. По его словам, показатель достигнет 12%.

Теги: инфляция, рост цен, ЦБ РФ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.09.2022 09:24 Мск Путин рассказал, какой будет инфляция в России по итогам года


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети