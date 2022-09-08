Центробанк заявил о признаках усиления инфляционного давления

Ряд ценовых показателей и повышенные инфляционные ожидания россиян говорят об усилении инфляционного давления в экономике.

Об этом говорится в подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России бюллетене "О чем говорят тренды". В нем сказано, что совокупность показателей указывает на то, что устойчивое инфляционное давление сейчас находится на уровне цели по инфляции ЦБ РФ или выше. При этом риски на среднесрочной перспективе смещены в сторону проинфляционных.

По словам аналитиков, с поправкой на сезонность темпы роста потребительских цен в ближайшее время увеличатся по причине исчерпания эффекта переноса от укрепления рубля и повышение потребительского спроса в результате смягчения условий кредитования и снижения склонности к сбережению. По мнению регулятора, годовая инфляция замедляется при сохранении близких к нулю темпов роста цен.

Недельная статистика цен, как следует из документа, свидетельствует о постепенном усилении инфляционного давления в августе. Снижение общего уровня цен продолжилось, однако по сравнению с июлем увеличилось число товаров и услуг, цены на которые растут темпом выше 4% в пересчете на год, и уменьшилось количество позиций, цены на которые снижаются, сообщают "Ведомости".

Напомним, президент Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, оценил уровень инфляции в стране. По его словам, показатель достигнет 12%.