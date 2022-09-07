В Югре чиновнику грозит срок за незаконную трату 8,6 миллиона

Сотруднику администрации Октябрьского района Югры грозит срок за превышение полномочий.

По данным прокуратуры Югры, УЖКХиС администрации Октябрьского района и ООО "ИРТ "Константа"" заключили муниципальный контракт. Речь в нём шла о научно-исследовательских работах. В частности, соцопросах жителей, разработка и утверждение генеральных планов городских и сельских поселений Октябрьского района. За это организация должна была получить из бюджета 8,6 млн руб.

В декабре 2021 г. завотделом архитектуры и градостроительства администрации Октябрьского района работы по муниципальному контракту, которые не выполнены либо выполнены с существенными недостатками, приняты без претензий. После этого последовала их полная оплата. В результате прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".