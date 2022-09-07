Пригожин собирается бороться с пропагандой Запада за его же деньги

Предприниматель Евгений Пригожин использует полученные по решению суда денежные средства на борьбу с пропагандой Запада, пишет пресс-служба компании «Конкорд».

Напомним, петербургский предприниматель подал в суд на Алексея Венедиктова (признан иноагентом в РФ), Евгения Белогаева, Виктора Шендеровича (признан иноагентом в РФ), Виталия Рувинскова и ЗАО «Эхо Москвы», обвинив их в распространении недостоверных материалов о нем.

Суд признал ответчиков виновными. Они должны были удалить порочащие его репутацию сведения и выплатить моральную компенсацию. По результатам рассмотрения отправленной ими апелляции размер штрафа Шендеровича и «Эха Москвы» был увеличен на 1,5 и 2 млн рублей.