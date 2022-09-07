В Сургуте прошла общественная приёмка ремонта парка "За Саймой"

В парке "За Саймой" завершился первый этап работ по обновлению дорожно-тропиночной сети. Сегодня здесь на месте старого асфальта подрядчик уложил брусчатку, сообщает администрация Сургута.

Помимо укладки нового полотна установлено освещение, скоро появится система видеонаблюдения. Гарантийный срок объекта – три года. Покрытие в виде бесшовной брусчатки для тропиночной сети выбрано из-за её надежности и удобства. По итогу общественной приёмки серьёзных замечаний выявлено не было.

"Протяженность первого этапа дорожно-тропиночной сети составляет порядка 600 м. На втором этапе работ будем продолжать развивать сеть, а также осваивать прилежащие территории в рамках проекта инициативного бюджетирования. По окончанию всех работ горожане получат дорожно-тропиночную сеть, которая будет примыкать к набережной. Проект этого года можно будет считать завершенным", - сказал начальник отдела капитального ремонта МКУ "Управление капитального строительства" Алексей Мишин.

Проектом по благоустройству парка "За Саймой" в 2023-24 гг. предусмотрена установка велодорожек. Велодорожки будут отдельным направлением, которые пройдут уже по существующим. Тогда данная часть парка будет иметь законченный вид. При этом вырубки существующих деревьев не случится. Проекты корректируют, отдавая приоритет деревьям и растительности, и для их сохранения архитекторы прилагают все усилия.

В следующем году будут обустроена спортивная площадка в рамках проекта инициативного бюджетирования, за которую проголосовали жители города, а также проведены все необходимые коммуникации – освещение, видеонаблюдение. Это полностью завершит проект набережной.