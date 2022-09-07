07 Сентября 2022
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Владивосток (2021) | Фото: Петр Корко, правительство Приморского края

На ВЭФ заключены соглашения на 3,255 триллиона

Вице-премьер Юрий Трутнев заявил о том, что в Восточном экономическом форуме приняли участие более 7 тыс. гостей, подписаны соглашения на 3,255 трлн руб., это рекорд.

"Это такой первый постковидный форум, в котором приняли участие более 7 тыс. гостей. Подписаны соглашения на общую сумму 3,255 трлн руб. Это тоже рекорд", - сказал Трутнев журналистам, подводя итоги форума, его цитирует РИА Новости.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, на острове Русский во Владивостоке.

Теги: Юрий Трутнев, ВЭФ, Владивосток



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