Рошаль выступил за пересмотр дела калининградских врачей о смерти младенца

Президент Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" (НМП) Леонид Рошаль полагает, что дело калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, обвиненных в убийстве младенца в роддоме в 2018 г. и приговорённых Мособлсудом к девяти и девяти с половиной годам тюрьмы, нужно отправить на повторное рассмотрение с новым составом присяжных.

"Мы пойдем до конца и сидеть сложа руки не будем. Осуждённые врачи невиновны. Профессиональное сообщество требует повторного рассмотрения дела с проведением повторной судебно-медицинской экспертизы и с новым составом присяжных", - сказал Рошаль РБК, уточнив, что ему "стыдно за этот суд".

Напомним, суд дополнительно запретил врачам три года работать по профессии после освобождения. Ранее коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт медикам. Решение присяжные вынесли в ночь на 24 августа. Подсудимых также признали недостойными снисхождения. Согласно делу, в ноябре 2018 г. в родильном доме у женщины появился недоношенный ребёнок в 700 гр. По данным следствия, Белая, получив информацию о рождении ребёнка в тяжёлом состоянии, решила его убить, чтобы не допустить ухудшения статистики и негативного влияния на ее дальнейшее назначение на должность главного врача.

Белая привлекла Сушкевич, которая прибыла в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медицинской помощи и дальнейшей его транспортировки в перинатальный центр. Сушкевич по указанию Белой ввела смертельную дозу лекарственного препарата "Магния сульфат" мальчику, в результате чего наступила его смерть. Далее якобы по указанию Белой в историю родов были внесены подложные сведения о том, что имел место факт гибели плода. Белая и Сушкевич вину не признали. В 2020 г. врачей оправдали судом в Калининграде на основании вердикта присяжных. Однако апелляционный суд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение, в результате чего находившиеся на свободе женщины оказались в СИЗО.