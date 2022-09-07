В Саратове приостановлен суд над сыном бывшего детского омбудсмена Астахова

В Саратове остановили процесс по уголовному делу предпринимателя Антона Астахова, сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова.

"Обвиняемый тяжело болен, что подтверждено медицинским заключением", - говорится в сообщении в картотеке суда, производство по делу остановлено.

Антон Астахов обвиняется в хищении 1,2 млрд рублей. "Следствие считает, что Астахов-младший со своим партнером якобы отжали себе компанию, набрали под нее кредитов, прогнали через нее больше 3 млрд руб. А потом оформили процедуру возврата НДС примерно на 130 млн", - сообщал ранее Mash.

Астахову-младшему грозит до десяти лет колонии. Его партнер, по данным СМИ, сбежал за границу.