Из-за локдаунов активность людей в мире заметно упала - исследование

После локдаунов и прочих ограничений активность людей так и не вернулась к прежнему уровню. Об этом говорится в статье в журнале The Lancet.

В исследовании человеческая активность измерялась количеством шагов. Были использованы данные на индивидуальном уровне, собранные из свободно доступного приложения Azumio Argus для смартфонов, популярного приложения для оздоровления. Ежедневное количество шагов определяется с помощью акселерометров смартфона и алгоритмов подсчета шагов Apple или Android. Местоположение пользователя определялось по IP-адресу смартфона.

Расчет велся для 1 млн 255 тыс. уникальных пользователей из более чем 200 стран и территорий. Оказалось, что во всем мире физическая активность несколько восстановилась, но остается сниженной по сравнению с нормальным уровнем. Так, в 2019 году в среднем было 5,5 тыс. шагов в день. Весной 2020 года это количество резко упало во всем мире в 1,5-2 раза. Потом пошло восстановление с двумя падениями - оба раза зимой. До февраля 2022 года, на котором обрывается исследование, прежний уровень не восстановился. Самое большое падение в Азии - на 30% ниже прежнего уровня. В Европе - на 14%, в Северной Америке - лишь 4%.

"За два года, прошедшие с начала COVID-19, количество шагов во всем мире не вернулось к предшествовавшему уровню", - говорится в статье.

Недавно британская The Daily Mail, анализируя данные Национальной службы статистики, написала, что последствия локдаунов привели к большей смертности, чем коронавирус. Люди не имели доступа к медпомощи и умирали от других причин, когда все внимание было приковано к коронавирусу. Министерство здравоохранения Британии проанализирует данные.