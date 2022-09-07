В Челябинской области арестовали иностранца, утроившего ДТП, в котором погибла женщина и пострадал ребенок

В Челябинской области суд заключил под стражу иностранного гражданина, устроившего в состоянии алкогольного опьянения ДТП, в котором погибла женщина и пострадал восьмилетний ребенок.

Под арестом мужчина пробудет до 5 ноября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, авария произошла вечером 4 сентября на 58 км автодороги "Западный обход Челябинска". Водитель автомобиля "Ssan Yong", не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Тойотой Корона. В результате ДТП пострадали пассажиры Тойоты. 26-летняя женщина и девочка получили травмы повлекшие тяжкий вред здоровью. 6 сентября женщина от полученных травм скончалась в больнице.

Водитель "Ssan Yong" находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту возбуждено уголовное дело.