Один из фигурантов "дела МУГИСО" отделался условным сроком

Суд в Екатеринбурге вынес приговор одному из фигурантов громкого "дела МУГИСО".

На скамье подсудимых оказался бывший глава отдела правового обеспечения "Распорядительной дирекции МУГИСО" Максим Титов. Как говорится в опубликованном на сайте Октябрьского районного суда приговоре, экс-юрист обвинялся по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата в составе группы лиц в особо крупном размере".

В итоге Титов был признан виновным, ему назначено четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор был вынесен 25 августа, а накануне, 6 сентября, решение вступило в силу.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Титова, суд учел его явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников.

Напомним, в конце прошлого года экс-главе МУГИСО Алексею Пьянкову было предъявлено еще одно обвинение. Ранее сообщалось, что Пьянкова обвиняли по пяти эпизодам: в получении взяток (статья 290 УК РФ) и растрате (статья 160 УК РФ). При этом бывший министр не стал сотрудничать со следствием.

Ранее в поддержку Пьянкова высказывался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Не буду гадать, с чем появление этого дела связано. Могу сказать, что к Алексею Пьянкову отношусь так же, как и раньше. Уверен, что по истечении шести лет наши правоохранительные органы, наконец, разберутся и, надеюсь, поставят в этом деле точку", - заявил летом прошлого года губернатор.