Пожары 2010 года повлияли на ситуацию в Рязанской области, - глава Минприроды

Последствия природных пожаров 2010 года повлияли на ситуацию в Рязанской области в этом году, заявил на ВЭФ глава Минприроды Козлов.

По его словам, сгоревший тогда лес не убрали, что ускорило распространение огня этим летом.

Козлов пояснил, что лес стал "подложкой" для огня – "на высохших поленьях он хорошо разгорелся", передает РИА Новости.

Ранее министр заявил, что часть лесных пожаров в Центральном федеральном округе, в том числе и в Рязанской области, произошла в результате поджогов. "Работаем сейчас с органами министерства внутренних дел, соответственно документы подали", - сказал Козлов.