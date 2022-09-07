В Екатеринбурге собираются застроить площадку возле татаро-башкирского кладбища

Свердловские власти отдали застройщикам промышленную площадку возле татаро-башкирского кладбища в Екатеринбурге и бывший завод Danone. Об этом сообщается в постановлении правительства региона. Все нежилые объекты будут снесены либо реконструированы, для дальнейшего формирования современного облика города.

Напомним, что территорию на улице Азина, где сейчас располагается бывший завод, для строительства жилого квартала уже выкупила "Группа ЛСР". Что касается участка возле Мусульманского кладбища, на нем снесут шесть зданий: автомастерскую, автоцентр, а также нежилые корпуса.

"На территории Свердловской области существуют целый ряд перспективных площадок, имеющих высокую градостроительную ценность и представляющих интерес потенциальных застройщиков. Данные территории практически не используются либо используются неэффективно. В основном это производственные и промышленные зоны, которые планируются реорганизовать. Большинство из них прекратили производство много лет назад и превратились в склады. Необходимы новые подходы к формированию облика города, которые отвечали бы перспективам его развития, градостроительным требованиям", - говорится в документе.

Там также сказано, что механизм комплексного развития застроенных территорий нежилой застройки позволит создать условия для освоения территории муниципальных образований, а также сохранить и увеличить объемы строительства. Снос и реконструкция будут производиться за счет инвесторов-застройщиков. Реализация программы предусмотрена на 2022-32 года.