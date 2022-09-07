Суд подтвердил сговор комитета дорожного хозяйства Челябинска и предпринимателей при озеленении города

Суд апелляционной инстанции подтвердил решение УФАС о сговоре между комитетом дорожного хозяйства города и хозяйствующими субъектами при заключении контрактов по посадке деревьев на проспекте Ленина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Участниками сговора были признаны комитет дорожного хозяйства Челябинска, ряд предпринимателей и ООО "НПО "Сад и Огород". УФАС установило, что заказчик с целью ухода от необходимости проведения конкурентных процедур искусственно разделил потребность в работах по посадке деревьев путем заключения нескольких договоров на сумму 3,3 млн рублей. При этом все договоры имели единую форму, предмет договора и заключены в один временной период. Согласно сведениям, руководитель заказчика на одном из совещаний представил сотрудника организации ООО НПО "Сад и огород" и сообщил, что указанное лицо будет заниматься посадкой деревьев на проспекте Ленина. Кроме того, сотрудникам было поручено проработать вопрос заключения договоров и техническое задание. Практически весь посадочный материал приобретался у ООО НПО "Сад и огород".

УФАС пришло к выводу, что необходимость посадки деревьев возникла не одномоментно, являлась прогнозируемым событием, и у заказчика было достаточно времени для определения своей потребности в выполнении работ по посадке деревьев, включая принятие мер по инвентаризации деревьев.

Однако суд первой инстанции признал решение УФАС недействительным, указывая на срочный характер потребности в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС и недоказанность антиконкуретного поведения ответчиков.

Апелляционный суд решение суда отменил.

Должностное лицо комитета и хозяйствующие субъекты привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 438 тыс. руб.