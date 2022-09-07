07 Сентября 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

В Перми сотрудник "Федеральной пассажирской компании" поцарапался на работе и умер

В Перми работник "Федеральной пассажирской компании" - структурного подразделения уральского филиала ЛВЧ умер после получения царапины. Об этом говорится в группе "Профсоюзный курьер" социальной сети "ВКонтакте".

"Во время рейса в составе бригады проводников пассажирского вагона при исполнении им трудовых обязанностей он получил микротравму в виде ссадины кистей, вследствие чего через непродолжительное время у него наступило резкое ухудшение здоровья, развился сепсис и в течение трех суток он умер", - говорится в сообщении.

Мужчина не поставил в известность руководство о полученной микротравме и не обратился за помощью, посчитав травму незначительной.

Мать погибшего обратилась в Федерацию независимых профсоюзов России. Пермским крайсовпрофом было инициировано дополнительное расследование несчастного случая, на основании которого с учетом заключения судебно-медицинского эксперта несчастный случай был квалифицирован как связанный с производством.

"Обращаем ваше внимание на необходимость сообщать непосредственному руководителю даже о незначительных повреждениях в виде ссадин, ушибов, порезов и т.п. и в обязательном порядке их фиксировать, так как несоблюдение этих мер может привести к непредсказуемым, трагическим последствиям", - призвали в профсоюзе.

Теги: Федеральная пассажирская компания, царапина, сепсис



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