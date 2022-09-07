07 Сентября 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Андрей Рукосмотров, суд (2021) | Фото: t.me/Tmnoblsud72

Бывший замначальника УФСИН по Тюменской области отправится в колонию по обвинению в коррупции

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор бывшему заместителю начальника УФСИН России по Тюменской области Андрею Рукосмотрову, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Он на три года отправится в исправительную колонию строгого режима. Также суд оштрафовал Рукосмотрова на 3,6 млн руб. и лишил его права занимать должности представителя власти и организационно- распорядительных полномочий в данных органах сроком на три года и специального звания "полковник внутренней службы".

По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы заместитель начальника УФСИН России по Тюменской области получал взятки от представителя коммерческих организаций, оказывая содействие в заключении государственных контрактов с одним из исправительных учреждений города Тюмени, по заведомо завышенным ценам.

После этого он обеспечивал приемку товаров и перечислял на расчетные счета организаций оплату. Общая сумма взяток составила 360 тыс. руб.

Свою вину Рукосмотров признал полностью.

Теги: УФСИН, домашний арест, суд, взяточничество, Андрей Рукосмотров



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