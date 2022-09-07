07 Сентября 2022
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Политика Москва
форум Дорога 2019, Дмитрий Медведев (2019) | Фото: Накануне.RU

"Фрик-тётка пришла". Медведев оценил смену премьера Великобритании

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале прокомментировал смену премьер-министра Великобритании и заявление Жозепа Борреля о том, что "Россия – фашистское государство".

"Смена караула в Британии: фрик-дядька ушёл, фрик-тётка пришла", - написал Медведев.

Он дал довольно-таки нелестную характеристику новому премьеру Лиз Трасс. В частности, он назвал её "некомпетентной и посредственной термоядерной русофобкой, не имеющей элементарных представлений о политике, истории, географии, но желающей победить Россию во всём". Также он высказался о том, что "мужчина с унылым лицом по фамилии Боррель заявил, что Россия – фашистское государство".

"Я бы не стал возвращаться к этому омерзительному заявлению недалёкого комиссара ЕС, но вынужден специально подчеркнуть, что такие вещи забывать нельзя никому и никогда. Этот чиновник должен быть навсегда занесён в списки нерукопожатных существ без права помилования", - написал Медведев.

Теги: Дмитрий Медведев, Лиз Трасс, Жозеп Боррель



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