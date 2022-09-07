07 Сентября 2022
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Политика Челябинская область
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области главой района избран бывший полицейский

Главой Агаповского района избран начальник Магнитогорского отделения "Почты России" Артем Яхимович. Его кандидатуру депутаты поддержали единогласно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе районной мэрии.

На пост главы района претендовали 17 кандидатов. До голосования были допущены четверо: начальник управления по имуществу и земельным отношениям Татьяна Лукашова, начальник юридического отдела управления по имуществу и земельным отношениям Максим Бондаренко, Артем Яхимович и заместитель главы Агаповского района по ЖКХ, строительству, энергетике, транспорту и связи Алексей Мирошин. Лукашова на заседании взяла самоотвод.

Новый руководитель муниципалитета после избрания отметил, что его решение баллотироваться было обдуманным и взвешенным. К своим обязанностям он приступит с 12 сентября.

Добавим, что Артем Яхимович более 20 лет проработал в органах внутренних дел. С 2013 года занимал должность начальника ОМВД России по Агаповскому району.

Напомним, экс-глава района Байдавлет Тайбергенов был задержан 23 мая сотрудниками регионального УФСБ. Его обвиняют в получении взятки в размере около 1 млн рублей. По версии следствия, деньги он получил в 2016-2018 гг. от представителя коммерческой организации. Деньги были переданы за совершение действий по заключению договоров аренды муниципального имущества. Бывший чиновник вину признал в полном объеме и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело направлено в суд.

Теги: глава Агаповского района, выборы, конкурс,



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