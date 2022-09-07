07 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Новые автобусы в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге расширен перечень пассажиров-льготников: смогут уехать за 28,5 рублей

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, регулирующее перечень отдельных категорий пассажиров-льготников.

Согласно этому документу, теперь не только студенты, но и аспиранты, адъюнкты высших военно-учебных заведений, а также ординаторы смогут рассчитывать на специальный тариф при проезде на всех видах общественного транспорта. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, с 15 сентября этого года стоимость проезда для этих категорий пассажиров составит 28 рублей 50 копеек.

Как пояснили в мэрии, решение было принято главой Екатеринбурга после обращения совета молодых ученых Уральского отделения Российской академии наук. Это сделано для снижения финансовой нагрузки на аспирантов и ординаторов, а также повышения их транспортной мобильности.

Напомним, с 1 сентября по 31 декабря жители Свердловской области могут ездить на общественном транспорте со скидкой в 10 рублей. Она будет предоставляться пользователям карт "Мир" и "Уралочка" на территории Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Верхней Пышмы, Ревды, Березовского, Краснотурьинска, Среднеуральска, Сысерти и Шали.

Теги: льготники, проезд, транспорт, Екатеринбург



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