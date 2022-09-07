В Прикамье завершается ремонт ж/д перегона, поезда по которому не ходили больше 20 лет

Свердловская железная дорога завершает основной этап капитального ремонта второго пути на перегоне Кабельная – Левшино, который был законсервирован с 1999 г.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СвЖД, поезда по второму пути перегона не ходили более 20 лет. Капитальный ремонт перегона начался в 2022 г. в рамках совместного проекта РЖД и Пермского края "Компактный город".

"Работы проводились в несколько этапов. Реконструировано 4,6 км пути: уложен бесстыковой ("бархатный") путь на железобетонном основании. Проведены ремонты двух мостовых конструкций, а также железнодорожного переезда на улице Писарева. Все это позволило снять ряд скоростных ограничений на участке", - говорится в сообщении.

Открытие второго пути почти в два раза увеличит пропускную способность перегона Кабельная – Левшино. Благодаря открытию вторых путей появится возможность развития пригородных перевозок на кольцевом маршруте, соединяющем левый и правый берега Камы.