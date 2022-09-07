Путин по ВКС откроет заключительный участок ЕКАДа

8 сентября президент Владимир Путин поучаствует в открытии заключительного участка ЕКАДа и нескольких других трасс.

"Первый вводимый в строй участок трассы М-12 Москва – Казань составит 23 км и соединит ЦКАД и Московское большое кольцо. Для проезда откроется 40-километровый отрезок реконструируемой трассы М-5 Екатеринбург – Челябинск, весь маршрут между двумя городами будет иметь четыре полосы движения. Третий пусковой комплекс ЕКАД замкнет кольцевое автомобильное движение вокруг столицы Свердловской области", - сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, ранее стало известно, что на открытие заключительного отрезка ЕКАДа в Екатеринбург приедет зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.