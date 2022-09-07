Погибшие на Камчатке туристы не заключали договор с турагентством, - СК

В Следственном комитете заявили, что погибшие на Ключевском вулкане туристы никаких договоров с турагентством не заключали.

Кроме того, с официального сайта агентства удалена вся информация о туристическом продукте по восхождению на вулкан, а впоследствии и сам сайт был заблокирован, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Сегодня суд в Новосибирске заключил под стражу директора туристического агентства "Экстрим тайм", клиенты которого погибли при восхождении на Ключевской вулкан.

Андрей Степанов пробудет в СИЗО до 2 ноября. Решается вопрос о конвоировании главы турфирмы на Камчатку, передает РИА Новости. Как сообщалось, вину он не признал.

В отношении руководителя и гида-инструктора компании "Экстрим Тайм" возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц, а также дело о причинении смерти по неосторожности.