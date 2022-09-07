07 Сентября 2022
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Арсений из Березовского, починивший фонтан (2022) | Фото: Типичный Екатеринбург / vk.com/te_ekb

Подросток из Березовского, починивший фонтан вместо московских программистов, отправится в лагерь для одаренных

14-летний Арсений из Березовского, починивший фонтан в Парке Победы, отправится в лагерь для одаренных детей "Золотое сечение". Об этом в свих социальных сетях написал глава региона Евгений Куйвашев, отметив, что таланты надо поддерживать.

Соответствующее поручение уже получил министр образования региона Юрий Биктуганов. Подростка отправят в уральскую смену "Сириус", куда обычно попадают по конкурсу. Смена стартует в январе. В лагере юный программист сможет разработать собственный инновационный технологический проект под руководством наставников.

Напомним, что уральский школьник утер нос мастерам из Челябинска и Москвы, которые не смогли справиться с программным обеспечение городского фонтана. Арсению потребовалась неделя удаленной работы (на тот момент парень лежал в больнице), чтобы разобраться в ситуации, снести программу и написать новую. Подросток скидывал коды в WhatsApp отцу, который, четко следуя инструкциям сына, запустил фонтан.

Помимо почестей, подросток также получил денежную оплату за свой труд.

Теги: мастер, Москва, Березовский, подросток, фонтан, лагерь



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