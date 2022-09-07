07 Сентября 2022
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Политика В России За рубежом
МИД РФ, Министерство иностранных дел (2014) | Фото:Накануне.RU

МИД РФ внес в черный список высшее военное руководство ЕС

Россия внесла в черный список представителей военного руководства Евросоюза за военные поставки Украине. Об этом сказано в заявлении МИД РФ.

Под ограничения попали высшее военное руководство ЕС, высокопоставленные сотрудники силовых ведомств и представители компаний, поставляющих военную продукцию Киеву, сообщается на сайте МИД.

Отмечается, что ограничительные меры были введены в ответ на очередные санкции против российских физических и юридических лиц.

Ранее Россия внесла еще 25 граждан США в стоп-лист в качестве ответной меры на санкции Вашингтона.

Среди попавших в список - члены конгресса США, высокопоставленные американские чиновники, представители делового и экспертного сообществ, а также американские актеры Шон Пенн и Бен Стиллер.

Теги: санкции, мид рф, ес



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