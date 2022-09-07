В Нижнем Тагиле судят турагента, похитившую у клиентов более 1,5 млн рублей

В Нижнем Тагиле передано в суд уголовное дело об обмане в сфере туристического бизнеса.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере" предъявлено 45-летней местной жительнице. Как следует из материалов дела, женщина, действуя от имени ООО, а также как физическое лицо, воспользовалась сложившимся у нее имиджем успешного турагента. Она консультировала обратившихся к ней клиентов по предоставлению туристических услуг, а затем заключала с ними договоры.

Принимая от потерпевших деньги, мошенница не собиралась выполнять взятые на себя обязательства. Полученную незаконным путем выручку – а это почти 1 миллион 600 тысяч рублей – она тратила на личные нужды.

Следствием установлен 21 человек, пострадавший от недобросовестного турагента. В ходе предварительного расследования весь ущерб женщина возместила в полном объеме.

Сейчас дело передано в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения.