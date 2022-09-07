На трассе М-5 в Челябинской области в ДТП с фурой пострадали женщина и ребенок

В Челябинской области на трассе М-5 легковой автомобиль столкнулась с фурой. В ДТП пострадали женщина и ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД, авария произошла сегодня днем на 1732 км автодороги на территории Златоустовского городского округа. Водитель Рено Логан, по предварительной информации, при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Вольво.

В результате ДТП 24-летняя женщина и восьмилетняя девочка, которые находились в Рено, получили травмы. Они госпитализированы. Установлено, что водитель Рено Логан гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Он перевозил свою семью из Уфы в Нефтеюганск.

На месте ДТП организовано реверсивное движение.