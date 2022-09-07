Глава "Роскосмоса" сообщил о переносе российской миссии на Луну на 2023 год

Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что запуск первой за почти полвека российской миссии к Луне "Луна-25" перенесли на 2023 год.

"Да, к сожалению", — сказал он в кулуарах Восточного экономического форума. Об этом сообщает РИА Новости.

В июле появлялась информация, что измеритель скорости и дальности производства концерна "Вега" госкорпорации "Ростех", необходимый для мягкой посадки российской автоматической станции "Луна-25", признан не соответствующим требованиям технического задания по точности.

В апреле президент России Владимир Путин анонсировал возобновление лунной программы с запуском с космодрома Восточный аппарата "Луна-25".