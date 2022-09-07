Прокуратура выяснит, был ли червяк в супе в столовой уральской школы

На Среднем Урале прокуратура проверяет информацию о возможном инциденте при организации питания в одной из школ.

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Ранее сообщалось, что ученики школы №10 в Реже якобы обнаружили червяка в супе во время обеда в столовой учреждения. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с привлечением специалистов Роспотребнадзора будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства как организатором питания, так и самой школой.

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - заверили в ведомстве.

На ситуацию в школе Режа также обратил внимание свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Как написал он сегодня в своем Telegram-канале, подрядчика уже проверяют.

"Вызвал к себе министра образования Юрия Биктуганова. Он отчитался, что по каждой жалобе работает комиссия по организации питания. Самые частые проблемы: холодная или невкусная еда, маленькие порции", - сообщил Куйвашев.

Он добавил, что собирается держать ситуацию с питанием школьников на контроле.